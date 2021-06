Seleção venezuelana chama 15 jogadores para a Copa América para suprir casos de Covid-19

José Peseiro © AFP

A seleção venezuelana de futebol, treinada por José Peseiro, chamou 15 jogadores novos para a Copa América, depois de vários elementos da comitiva, entre os quais jogadores, estarem infetados com o coronavírus.

Depois de a Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) ter revelado que existiam 13 elementos da 'vinotino' infetados, a federação venezuelana diz que são 11 - oito jogadores e três elementos da equipa técnica.

Peseiro chamou os guarda-redes Yhonatann Yustiz, Giancarlo Schiavone e Luis Romero, os defesas Eduardo Ferreira, Diego Osorio e Francisco La Mantía, os médiosLeonardo Flores, Christian Rivas, Christian Larotonda e Abraham Bahachille, e os avançados Richard Figueroa, Daniel Pérez, Eric Ramírez, Robinson Flores e Jan Hurtado.

Nahuel Ferraresi (Moreirense), Mikel Villanueva (Santa Clara) e Jhon Murillo (Tondela) são os futebolistas internacionais venezuelanos que jogam em Portugal escolhidos por José Peseiro para competirem na Copa América.

O surgimento de vários casos positivos na Venezuela, na véspera do jogo com o Brasil, o novo país sede da competição após as desistências da Colômbia e da Argentina, face ao elevado número de casos de Covid-19, é o mais recente 'golpe' na organização.

A organização de última hora da competição no Brasil, originou também muitas críticas ao país, incluindo a própria seleção 'canarinha' num manifesto partilhado nas redes sociais de vários jogadores, e quando o Brasil é dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, com o segundo maior número de mortes, na ordem dos 484 mil óbitos.

