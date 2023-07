Selecionador de hóquei em patins aponta "reflexão a fazer" após derrota na final do Euro

Renato Garrido © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 23 Julho, 2023 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O selecionador português de hóquei em patins considerou este domingo que há uma "reflexão a fazer" depois da derrota (4-2) de Portugal na final do Campeonato da Europa frente a Espanha, apontando que essa partida "deve servir de aprendizagem".

"Há uma reflexão a fazer, mas não sou eu que a tenho de fazer. Limito-me a treinar para sermos melhores, o resto ultrapassa-me, não sou eu que tenho de resolver", disse Renato Garrido, no regresso da comitiva nacional, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O técnico considerou que essa final, frente aos espanhóis, foi decidida nos "detalhes e pormenores", mas reconheceu que Portugal "não esteve tão assertivo como em outras ocasiões".

"Que seja uma aprendizagem para o futuro. Depois de tantos adversários fortes, nomeadamente com a Espanha na fase de grupos, que foi um jogo diferente, não conseguimos [na final] materializar o nosso bom hóquei", acrescentou.

O selecionador nacional lembrou que este Europeu foi disputado "num modelo competitivo diferente e muito desgastante", mas apontou que "faltou um pouco mais" à equipa das 'quinas' no derradeiro jogo.

"Houve fatores que não conseguimos controlar. Permitimos à Espanha uma vantagem folgada e faltou-nos mais objetividade na finalização para trazer uma Taça que tanto ambicionávamos", completou Renato Garrido.

A ideia foi partilhada pelo capitão de equipa nacional, João Rodrigues, que, ainda assim, considera que a prestação do grupo neste Europeu deve ser um "orgulho para os portugueses", lembrando que "chegar a uma final já é algo digno de registo".

"Espanha tem-se superiorizado nas finais e se soubéssemos o que tem faltado já tínhamos vencido. O que perdemos para trás já não podemos recuperar, e temos agora de pensar nas próximas competições e dar tudo por Portugal como sempre temos feito", disse o jogador de representa o FC Barcelona.

João Rodrigues falou de uma seleção "que está triste, mas orgulhosa e de consciência tranquila", e mesmo reconhecendo que esta derrota vai proporcionar que os próximos dias "sejam difíceis", aponta já ao futuro.

"Cabe-nos voltar a tentar. Temos de recuperar e continuar a trabalhar", rematou.

Já Gonçalo Alves, avançado que marcou os dois golos lusos na final, recuperou alguns incidentes desse duelo de sábado frente à Espanha, embora insistindo que Portugal deve estar "orgulhoso" da prestação da seleção neste Campeonato da Europa.

"Após sofrermos o 3-0, foi uma 'montanha' difícil de escalar, mas demos o máximo, reduzimos para 3-2, e estávamos a dar tudo para chegar o empate. Mas voltar a sofrer novo golo trouxe desânimo. Lutámos sempre, e não nos podem tirar o mérito do trabalho", apontou o atacante que representa o FC Porto.

Gonçalo Alves considerou que Portugal tem tido "falta de sorte" nos jogos decisivos com Espanha nos últimos anos, mas considerou que a seleção nacional "está no caminho certo".

"Se temos chegado às finais, é sinal que estamos perto de ganhar. Desta vez não fomos felizes, pois demos tudo para trazer o título. Temos de continuar a tentar", desabafou.