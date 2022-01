Seleções podem roubar Darwin, Otamendi, Luis Díaz, Uribe, Coates e Ugarte no final do mês

© Pixabay

Darwin Nuñez, Nicolás Otamendi, Sebastian Coates ou Manuel Ugarte podem perder os jogos das meias-finais e final da Taça da Liga, caso sejam chamados às seleções nacionais para os encontros do final deste mês. Os jogadores de Benfica e Sporting são presença habitual nas equipas nacionais que entram numa fase decisiva da qualificação para o mundial.

A FIFA agendou para o final de janeiro e início de fevereiro duas das quatro jornadas em falta da qualificação sul-americana para o mundial de futebol de 2022. Nos próximos dias, os selecionadores vão escolher quais os jogadores para essas rondas decisivas, o que pode afastar vários jogadores importantes, tanto no Benfica e Sporting, como também no Futebol Clube do Porto. As meias-finais da Taça da Liga acontecem a 25 e 26 de janeiro.

Uruguai e Colômbia em estado de urgência com prejuízos para os portugueses

Para o Uruguai estas são duas jornadas decisivas. No 7.º posto da qualificação, lutam por um lugar entre os quatro da frente, uma posição que garanta o apuramento para o mundial deste ano. Com jogos a 27 de janeiro (Paraguai e Uruguai, 23h00 em Portugal) e a 1 de fevereiro (Uruguai-Venezuela, 23h00 em Portugal), o novo selecionador uruguaio Diego Alonso já confirmou que vai chamar jogadores a atuar na Europa.

"Vamos incluir tanto jogadores locais como aqueles que atuam no exterior", explicou Diego Alonso durante a apresentação como novo selecionador, esta terça-feira. Sebastian Coates é uma das peças habituais do xadrez da seleção celeste. Também Darwin Nuñez e Manuel Ugarte têm sido chamados à equipa nacional.

No 4.º lugar está a Colômbia, que também deve roubar alguns jogadores às equipas portuguesas. Luis Díaz e Matheus Uribe são protagonistas da seleção colombiana e podem falhar o jogo do Futebol Clube do Porto para a liga portuguesa diante do Marítimo, a 30 de janeiro. A Colômbia joga com o Peru a 28 de janeiro (23h30 em Lisboa) e, depois, um duelo com a Argentina no dia 1 de fevereiro (21h00 em Lisboa).

O Benfica pode ainda perder Nicolás Otamendi para a seleção argentina. De acordo com a informação recolhida pela TSF, as águias aguardam que o jogador seja chamado pelo selecionador argentino, mas também por um possível castigo ao atleta depois de uma agressão no jogo com o Brasil.

A Argentina já está apurada para o mundial, o que pode levar o selecionador Scaloni a fazer mudanças na lista de convocados. Se for chamado, Otamendi falha os jogos da Taça da Liga (meia-final com o Boavista, 19h45, em Leiria) e também o Benfica-Gil Vicente, a 2 de fevereiro. Na mesma situação está o guarda-redes do Futebol Clube do Porto Marchesin.