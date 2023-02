"Sem ansiedade", Amorim quer Sporting a "fazer melhor" contra o Midtjylland

© Rodrigo Antunes/EPA

O treinador Rúben Amorim reconheceu esta quarta-feira que o Sporting "tem de continuar" na Liga Europa de futebol, passando o play-off de acesso aos oitavos de final e fazendo melhor do que no último jogo da I Liga.

Questionado, em Alcochete, sobre uma afirmação de Pedro Gonçalves após o encontro com o Desportivo de Chaves, o técnico reconheceu que "é importante os jogadores sentirem" a importância do desafio contra o Midtjylland e frisou a necessidade de seguir em frente na competição.

"Nós temos de continuar na [Liga] Europa porque precisamos dessa experiência, porque queremos ganhar jogos, porque a época não tem sido aquilo que queremos e porque temos de jogar melhor. Isso é o principal. Antes de pensar em ganhar, é jogar melhor e temos a obrigação de fazer melhor do que no [último] fim de semana", enumerou o treinador dos 'verdes e brancos'.

Nesse sentido, Amorim admitiu que gostou "das palavras do Pote [Pedro Gonçalves]", mas lembrou que "o que isso não pode transmitir é a ansiedade" que a equipa demonstrou no encontro da primeira mão, em Lisboa, onde empatou 1-1 com um golo de Coates no último minuto dos descontos.

"O que nós temos de fazer é ter a bola, sem ansiedade, sem dúvidas daquilo que fazemos. Jogar melhor, porque aí estamos mais perto de vencer. Ter muita atenção nas bolas paradas, quer defensivas, quer ofensivas, que vão ser determinantes neste jogo. Muito basicamente, é jogar melhor para ganhar o jogo", apontou, logo a abrir a conferência de imprensa de antevisão à partida na Dinamarca.

E as palavras de Amorim foram bem assimiladas pelos jogadores, uma vez que, instantes antes de o treinador ocupar a cadeira da sala de imprensa da Academia Sporting, também Matheus Reis reconheceu que a continuidade na Liga Europa "é um dos grandes objetivos da época" e apontou a forma de o fazer.

"Temos de chegar lá, manter a posse, fazê-los correr atrás e ser mais agressivos para fazer o golo", indicou o defesa dos 'leões'.

O Sporting viaja hoje para a Dinamarca, onde enfrenta o Midtjylland na quinta-feira, em encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com início marcado para as 17h45 (em Lisboa), na Arena Herning, e arbitragem do eslovaco Ivan Kruzilak.

Os leões precisam de vencer por qualquer resultado para seguir em frente na competição, após o empate 1-1 na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, onde um golo de Coates, aos 90+4 minutos, impediu os dinamarqueses de levarem a melhor com um tento de Ashour (77).

A partida desta quinta-feira tem relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt