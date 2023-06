Sem assumir candidatura, Villas-Boas sente-se "destinado" a ser presidente do FC Porto

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 29 Junho, 2023 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo treinador do FC Porto André Villas-Boas acredita que o lugar de presidente do clube lhe está "destinado", mas recusa esclarecer já se vai ou não candidatar-se às eleições do próximo ano, contra Pinto da Costa.

"Como sou muito vinculado à emoção e à intuição, fui invadido por esse tipo de sentimentos e emoções que me confirmam, se bem que é algo que estará na mão dos outros - dos votantes evidentemente -, que um dia esse lugar me está destinado", reconheceu o também piloto em declarações à SportTV, afastando esclarecer se tal "é para agora, em 2024, em 2028 ou em qualquer outra mudança de estatutos que possa estar prevista e que venha alterar os anos em que as eleições são ditadas".

O sentimento que "invadiu" André Villas-Boas. 00:00 00:00

Reconhecendo que, "nesta fase", é incapaz de dar "respostas concretas", Villas-Boas não se coibiu, no entanto, de deixar críticas à gestão do FC Porto nos últimos anos, embora com elogios a Pinto da Costa.

"Nos últimos anos tivemos uma gestão desportiva desenquadrada das realidades financeiras do clube e que muito sucesso nos trouxe, fruto de uma pessoa capaz de encarar todos os valores e princípios do FC Porto e com uma capacidade de exigência e intransigência invulgares", explicou, sem deixar de notar que "a situação económica do FC Porto está cada vez pior há muitos anos".

Situação económica do FC Porto "está cada vez pior". 00:00 00:00

Já na dimensão de adepto, confessa que "a primeira coisa que gostava de ver resolvida" é a renovação de Sérgio Conceição, em nome do "conforto que um portista gostava de sentir" em relação ao futuro.

"Para mim, devia ter renovado pós-Inter, ganhando ou perdendo o jogo, porque assim o merece há largos anos e porque, se assim fosse, se teria evitado, se calhar, estes cenários de namoro, fruto da sua qualidade e da qualidade do trabalho que tem feito", assinalou à margem de uma conferência em Matosinhos.

Villas-Boas avisa até que a demora neste dossiê gera questões aos adeptos, que querem saber "para quando" é, "porque é que não avança" ou até se "o próprio não quer".

Sobram mais perguntas do que respostas sobre Conceição. 00:00 00:00

"Também não sei, porque não falo com ele, portanto, onde é que estão as respostas a essa pergunta? Era esse o conforto que um portista gostava de sentir relativamente à construção de um futuro com um treinador que tanto nos tem dado", reconheceu.

Certo, garantia do próprio, é que "até junho de 2024" não vai trabalhar como treinador de futebol, uma decisão que tomou quando saiu dos franceses do Marselha "para apostar na educação e desenvolvimento pessoal".

Sobre a próxima época, avança com uma comparação com a campanha "de 2010, porque arranca com uma Supertaça contra o Benfica, campeão nacional", depois de o FC Porto ter conquistado "três troféus", mas ter falhado no "principal, que é o campeonato".

"Portanto, a Supertaça contra o Benfica pode ser, esperemos, tal como em 2010, o sustento para uma grande época desportiva de 2023/2024", assinala o treinador sobre a época em que, chegado ao FC Porto a partir da Académica, ganhou a Supertaça, a Taça de Portugal, a Primeira Liga e a Liga Europa.