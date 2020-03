"Sem buracos e sumiços financeiros." Vieira fala sobre buscas no Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira © Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, confirmou as buscas de que o clube encarnado foi alvo esta quarta-feira, no âmbito da Operação Fora de Jogo, e disse, durante a Gala Cosme Damião, estar muito tranquilo.

"No nosso caso, toda a atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei e reafirmamos a total colaboração com autoridades no sentido do esclarecimento de todas as questões ou dúvidas que tenham", explicou Luís Filipe Vieira.

O líder das águias sublinhou ainda que os lucros e bons resultados financeiros que apresentam são um bom exemplo que prestigia o país e traz riqueza para Portugal.

"A obra feita e edificada são um bom exemplo de uma entidade portuguesa sem buracos e sumiços financeiros e que é um contribuidor líquido para o país e não um sorvedor dos impostos de todos nós", acrescentou o presidente do Benfica.