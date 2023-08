"Sem má intenção." Presidente da Federação Espanhola de Futebol pede desculpa por beijar jogadora

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales © Mariscal/EPA

Por Cátia Carmo com AFP 21 Agosto, 2023 • 21:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polémica gerada pelo beijo a Jenni Hermoso depois da conquista do Mundial feminino levou o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, a pedir desculpa esta segunda-feira e a admitir que errou. Num comunicado em vídeo, Rubiales destacou o "feito histórico" da vitória de Espanha sobre Inglaterra na final do Mundial para depois se desculpar por aquilo que aconteceu na entrega das medalhas.

"Há um facto que tenho de lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com a qual tenho uma magnífica relação, assim como com outras. Com certeza que errei", começou por dizer Luis Rubiales, referindo-se ao beijo a Hermoso.

Ao cumprimentar a campeã do mundo, que tinha acabado de receber a sua medalha, Rubiales deu um beijo na boca da jogadora para surpresa de todos, inclusive da própria.

"Nem eu esperava", garantiu a espanhola à rádio Cope depois do jogo.

No entanto, o dirigente garante que não o fez com "má intenção".

"Num momento de máxima efusividade, sem nenhuma má intenção, sem nenhuma má fé, aconteceu o que aconteceu, de maneira muito espontânea. Vi como algo natural, normal e nada com má fé, mas parece que de fora gerou comoção e, se há pessoas que se sentiram incomodadas com isso, tenho de me desculpar. Não há nada mais a fazer do que aprender com isso e entender que, quando se é presidente de uma instituição tão importante como é a Federação, é preciso, principalmente em cerimónias deste tipo, ter mais cuidado", acrescentou o presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Estas declarações do dirigente chegam apenas algumas horas depois de o ministro da Cultura e do Desporto de Espanha, Miquel Iceta, qualificar o beijo como "inaceitável" e exigir explicações a Rubiales.

"É inaceitável beijar nos lábios uma jogadora para parabenizá-la. A primeira coisa a fazer é dar explicações e pedir desculpas. É o lógico e razoável", defendeu o ministro.

Iceta admitiu que a vitória de domingo sobre a Inglaterra na final foi "um momento de muitas emoções", mas em cargos públicos "temos de ser extremamente cuidadosos porque estamos a passar uma mensagem à sociedade e a mensagem tem de ser de igualdade de direitos e respeito".