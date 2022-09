Sem Portugal, Mundial de Fórmula 1 terá 24 corridas em 2023

A temporada de 2023 terá 24 corridas, o maior número de provas já realizadas numa temporada © Matteo Bazzi/EPA

O calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2023 foi esta terça-feira aprovado pelo Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) com um máximo histórico de 24 corridas e sem incluir Portugal.

Depois de ter acolhido o campeonato em 2021 devido às alterações no calendário provocadas pela pandemia de Covid-19, Portugal fica de fora do calendário mundial pelo segundo ano consecutivo.

A temporada de 2023 terá 24 corridas, o maior número de provas já realizadas numa temporada, com a inclusão de um terceiro Grande Prémio nos Estados Unidos da América, em Las Vegas, que se soma aos de Miami e Austin (GP dos Estados Unidos).

O campeonato arranca em 05 de março, no Bahrain, terminando em 26 de novembro em Abu Dhabi. O GP do Mónaco, que estava em dúvida, mantém-se no calendário, em 28 de maio.

Já o GP do Qatar regressa, em 08 de outubro, depois de um ano de ausência, tal como o GP da China. Outra das preocupações da FIA foi a de evitar coincidir a Fórmula 1 com as 24 Horas de Le Mans, em 10 e 11 de junho, competição que vai decorrer entre os grandes prémios de Espanha e do Canadá.

"A presença de 24 corridas no calendário de 2023 é uma prova do crescimento deste desporto a uma escala global. A inclusão de novos circuitos e a manutenção de alguns dos tradicionais sublinha o compromisso da FIA com a Fórmula 1", disse o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.