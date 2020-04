Sem troca de campo e com bolas higienizadas: Como vai regressar o ténis de mesa

Federação de Ténis de Mesa quer regressar aos treinos e jogos © Fábio Poço/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes com Tiago Santos 30 Abril, 2020 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No Ténis de Mesa a vontade é regressar à competição e terminar as provas nacionais, A garantia é do presidente da federação, Pedro Miguel Moura, que assume que já apresentou à secretaria de Estado do Desporto um plano para o retomar dos treinos dos atletas de elite e para o regresso das provas nacionais, mas sempre com condições de segurança e higiene apertadas.

"Está preparado um plano de contingência, um plano de utilização, um fluxograma e um regulamento de higienização que os atletas vão ter de cumprir", explica o dirigente à TSF. São regras restritas indicadas para os atletas de alto rendimento. E por isso os treinos no Centro de Alto Rendimento de Gaia começam já na próxima segunda-feira, 4 de maio.

"O regresso ao treino vai ser feito de um modo muito restrito. O número de atletas restrito, com uma lotação que passa de 20 mesas para cinco. Um conjunto de regras para que os treinos sejam realizados com o menor risco", aponta o dirigente, sobre o treino nos centros de alto rendimento.

As novas regras para os atletas de elite

Os treinos devem decorrer "sem troca de mesas, com bolas higienizadas, uma série de regras adicionais", explica Pedro Miguel Moura. Desta forma os atletas nacionais de elite podem voltar a treinar em conjunto.

São medidas que a federação Portuguesa de Ténis de Mesa já apresentou à tutela. "A pedido da secretaria de Estado do Desporto, a federação de ténis de mesa já apresentou um plano na última semana", conta Pedro Miguel Moura.

Quanto às provas dos campeonatos nacionais, o presidente da federação explica que é possível jogar com risco reduzido. "Jogar sempre em ginásios, à porta fechada, algo que se pode realizar com apenas dez pessoas envolvidas. Acreditamos que o risco é mínimo", diz Pedro Miguel Moura.

"As nossas competições foram interrompidas as meio. Gostaríamos e queremos concluir essas competições. Completar os campeonatos nacionais da 1ª divisão - playoff e playout. - e nas divisões secundarias o fim da fase regular".

Pedro Miguel Moura defende que o desporto em Portugal deve ser retomado, sempre respeitando as normas de segurança. "A retoma do desporto é um dos passos fundamentais para a retoma da vida em sociedade o mais normal possível", acredita o presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19