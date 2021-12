Sem vaga nas farmácias, solução para entrar no Dragão está à porta do estádio

© AFP

Para assistir à partida de hoje entre o Porto e o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, os adeptos têm de apresentar o certificado de recuperação da Covid-19 ou um teste negativo. O FC Porto instalou, para esse efeito, dez tendas à volta do Estádio do Dragão, onde é possível fazer testes rápidos antigénio. Alguns adeptos viram nesta iniciativa do clube a única forma de poder entrar no estádio.

Com falta de vaga nas farmácias, a solução para ir ver o jogo está mesmo à porta do estádio. "Já que há dez tendas", Manuel Abreu decidiu deslocar-se até ao recinto do jogo desta noite, uma vez que numa farmácia "iria tomar um pouco mais de tempo".

O adepto portista foi, mesmo assim, obrigado a organizar a vida de maneira diferente. "Faltei à minha última aula para estar aqui, para também saber o resultado um pouco antes da entrada no estádio", confessa.

Fazer um teste à Covid-19 não é problema para José Gonçalves, "tem de se fazer o que for preciso para a saúde das pessoas". O emigrante português veio dos Estado Unidos só para ver a bola a rolar. Está em Portugal desde a semana passada.

Depois de ter assistido no Estádio da Luz à partida do Benfica contra o Sporting, José Gonçalves e a família vão agora ver a receção do FC Porto ao Atlético de Madrid e amanhã voltam para Lisboa para assistir ao jogo dos encarnados com o Dínamo de Kiev.

Também na fila para saber o resultado do teste, Diogo Carvalho afirma que o rastreio à Covid-19 "pode afastar um bocado as pessoas" dos estádios. Ainda assim, o adepto do FC Porto sente-se "mais seguro" com a medida, "desde que existam postos [de testagem] em número suficiente" para todos os espectadores.

Opinião partilhada por Francisco Barbosa, que confessa que se sente mais seguro em assistir a uma partida de futebol com espetadores testados a poucas horas do início do jogo.

O FC Porto recebe esta terça-feira o Atlético de Madrid, num jogo a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Para entrar no estádio é necessário apresentar teste negativo para a Covid-19 - teste PCR realizado nas últimas 72 horas, teste antigénio realizado nas últimas 48 horas, ou autoteste realizado e validado à entrada do recinto - ou certificado de recuperação da doença.