Sempre a descer em Pedrógão Grande. Campeonato de carrinhos de rolamentos está prestes a arrancar

É apresentado, este domingo, em Pedrógão Grande, o Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos. Tal como o nome indica, os bólides são de madeira e, geralmente, construídos pelo piloto. O campeonato deste ano tem uma novidade: uma prova para mulheres, que já conta com sete inscritas.

Ouvido pela TSF, Luís Dias, diretor da prova, refere que é uma competição onde o mais importante é brincar, como se fazia há muitos anos, e até para fazer o carrinho é preciso muito pouco.

"Se formos à década de 50 ou 60 quando era o tempo do brinquedo, as pessoas não tinham grande materiais, portanto, era uma tábua de madeira, duas tábuas mais pequenas para fazer os eixos e depois uns rolamentos usados das oficinas que eram postos na ponta desses eixos. Os travões eram os pés, hoje há uma borracha. Hoje, é feito com uma tábua de madeira com alguma espessura, dois eixos para encaixar os rolamentos, uma pequena corda para virar esse eixo e uma pequena borracha para se poder colocar os pés em cima para proteger o calçado", explica.

Segundo Luís Dias, o classe A destes carrinhos de rolamentos atinge uma velocidade máxima de 30km/hora. Já os que são mais usados nestas corridas conseguem chegar até aos 80 ou 90 km/hora.

Questionado sobre se trocaria estes carrinhos por uma trotinete, o diretor da prova garante que "não". "São sensores da tradição que os nossos avós deixaram e nós somos os mensageiros daquilo que eram as brincadeiras de rua saudáveis", afirma, sublinhando que é esse mesmo o objetivo: "Mostrar às novas gerações que este brinquedo era uma brinquedo antigo e é muito saudável brincar com isto, é seguro, estamos em contacto com o ambiente e a natureza."

É também um tipo de veículo amigo do ambiente, visto que "não faz poluição". "Não precisa de bateria nem combustíveis."

O Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos arranca a 12 de fevereiro, na aldeia de Mosteiro, no concelho de Pedrógão Grande, norte do distrito de Leiria, passando até ao final da competição por mais quatro Aldeias do Xisto, num percurso de três quilómetros, sempre a descer.

Numa nota de imprensa, as Aldeias do Xisto referiram que o campeonato "está de volta e, como habitualmente, regressa também o Circuito Aldeias do Xisto".

"Este ano, a competição conta com cinco provas, passando por Mosteiro (Pedrógão Grande), Sarzedas (Castelo Branco), Sobral de São Miguel (Covilhã), Álvaro (Oleiros) e Pedrógão Pequeno (Sertã)", explicou a mesma nota, adiantando que "a grande novidade deste ano é o Campeonato Feminino de Carrinhos de Rolamentos Ladies Adventure 2023, que se realiza pela primeira vez".

O campeonato, que é apresentado este domingo, na praia fluvial do Mosteiro, "é uma iniciativa da empresa de animação Trilhos do Zêzere, que promove uma forma de diversão amiga do ambiente, reforçando o contacto com o património paisagístico, cultural e gastronómico".

Por outro lado, "recupera e mantém tradições, ao mesmo tempo que potencia a atividade turística nas localidades por onde passa".

Segundo o seu sítio na Internet, a Rede das Aldeias do Xisto é constituída por 27 aldeias do interior da Região Centro de Portugal e "assume-se como um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional".

Liderado pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR), o projeto "integra 230 entidades, públicas e privadas, de entre as quais 23 municípios, três comunidades intermunicipais, sete grupos de ação local e mais de 150 empresas a atuar no território".

O campeonato conta com 24 provas e termina em 10 de dezembro, em Pedrógão Pequeno.