Senegal-Países Baixos será o primeiro jogo do Mundial 2022

© EPA (arquivo)

Por Lusa 02 Abril, 2022 • 00:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Senegal - Países Baixos será o primeiro encontro do Mundial 2022 de futebol, em 21 de novembro, de acordo com o calendário final do torneio divulgado esta sexta-feira, que se vai disputar no Catar até 18 de dezembro.

Ao contrário do que era expectável, após o sorteio realizado hoje em Doha, o encontro entre o anfitrião Catar e o Equador não vai abrir o Mundial2022, realizando-se às 19h00 locais (17h00 em Lisboa), seis horas depois do início da partida entre senegaleses e neerlandeses, igualmente do Grupo A.

No mesmo dia joga-se a primeira jornada do Grupo B, com a Inglaterra a jogar com o Irão às 16h00 locais e os Estados Unidos a defrontarem uma equipa a sair do play-off da UEFA (Escócia, País de Gales ou Ucrânia) às 22h00.

Portugal fará a estreia no Grupo H às 19h00 locais (17h00 em Lisboa) de 24 de novembro, frente ao Gana, jogando às 22h00 de 28 de novembro com o Uruguai.

O último encontro da equipa das 'quinas' na fase de grupos acontecerá em 2 de dezembro, às 18h00 locais, frente à Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento.