Sensibilização e prémios. Liga quer combater o (pouco) tempo útil de jogo em Portugal

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal

A Liga já tem medidas concretas para aumentar o tempo útil de jogo e reduzir o tempo da aplicação dos castigos a jogadores e clubes. Pedro Proença apresentou, na manhã desta quarta-feira, algumas medidas para a nova temporada de futebol.

"A Liga irá atuar em três parâmetros. Um primeiro de sensibilização entre jogadores, treinadores e árbitros, um segundo tem que ver com ações de sensibilização em termos de media para provocar os agentes para tornarem isto um objetivo maior e um terceiro é que a Liga vai atribuir prémios às equipas que conseguiram cumprir este objetivo - ter um tempo útil de jogo maior", afirmou o presidente da Liga Portugal, vincando que é obrigatório "aumentar os 60 minutos que temos de tempo útil de jogo em Portugal".

O tempo útil de jogo não é a única preocupação da Liga. A demora a serem conhecidos e aplicados que os castigos, tanto aos jogadores, como aos clubes, também é um dos assuntos que a Liga está focada em melhorar. Pedro Proença quer uma maior celeridade na justiça desportiva e, por isso, "a Liga vai ter uma comissão de instrutores profissional com capacidade de resposta com meios, que de forma objetiva possa responder aos desafios do futebol profissional". O líder da Liga considera ainda que é essencial que o Governo se foque em criar um novo tribunal com capacidade de resolver os castigos de forma rápida.

A Liga adiantou também que está a preparar com o máximo cuidado o processo de centralização dos direitos televisivos para a temporada 2027/28 e, ainda, a começar a pensar numa forma de adaptar o campeonato português ao novo modelo das competições europeias.

Outro dos objetivos é controlar o preço dos bilhetes para os jogos da I Liga. A Liga pretende impor uma margem aos clubes de forma a limitar os valores dos ingressos.