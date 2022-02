Sequelas da Covid-19 afastam treinador Filipe Martins do Casa Pia

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins © Carlos Alberto/Global Imagens

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, esteve este sábado ausente na vitória do Casa Pia sobre o Nacional, na 23.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, devido a sequelas da Covid-19, que levaram à sua hospitalização.

De acordo com a informação dada pelo departamento de comunicação do clube à Lusa, o treinador foi internado para realizar exames médicos.

"Está internado para realizar alguns exames devido a sequelas de Covid-19, de que padeceu no início de janeiro", disse a mesma fonte.

O treinador, de 43 anos, teve o seu nome entoado em cânticos de apoio por parte da massa adepta do Casa Pia no decorrer da partida, com a equipa a dedicar-lhe a vitória.

Na conferência após o encontro, o técnico adjunto, Vasco Matos, que surgiu em representação da equipa técnica, não esqueceu o seu líder.

"O Filipe obviamente é um dos nossos e não estando ele connosco obviamente que estamos tristes e claramente queríamos tê-lo cá, claro que sim. Trabalhamos muito bem, em conjunto, somos uma equipa que sabe o que está a fazer e o que está a trabalhar," salientou o técnico.

"Temos as nossas ideias muito claras e para nós não é um problema. Obviamente que queremos todos ter o Filipe connosco e isso para nós nem sequer é discussão. Para nós, é 'gasolina' para o nosso trabalho, a nossa vitória. O facto de ele não poder ter estado presente hoje no jogo dá-nos ainda mais força para lhe dedicarmos a vitória," acrescentou.