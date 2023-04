"Serei candidato." Depois de José Fernando Rio, Nuno Lobo também assume candidatura no FC Porto

Nuno Lobo já foi candidato à presidência portista em 2020 © Ivo Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por António Botelho 17 Abril, 2023 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pinto da Costa vai ter, pelo menos, dois concorrentes nas eleições do próximo ano. Nuno Lobo assume, à TSF, vontade de se candidatar novamente às eleições do FC Porto e voltar a fazer frente ao atual presidente.

"Estou reunido com os elementos que fizeram parte da minha última candidatura e brevemente e irei anunciar a minha candidatura. Serei candidato", afirma, em entrevista à TSF, o antigo candidato à presidência dos dragões.

Nuno Lobo junta-se a José Fernando Rio, que esta segunda-feira também admitiu que pode recandidatar-se à presidência do FC Porto.

Ouça o anúncio da candidatura de Nuno Lobo na TSF 00:00 00:00

Nesta entrevista, Nuno Lobo explica o motiva da nova candidatura, defendo que não pode "esquecer o passado de Pinto da Costa no FC Porto", mas também não é "refém de uma gratidão".

"O rumo que tem tomado o FC Porto não me agrada. A minha candidatura à presidência do FC Porto não é para fazer frente a Pinto da Costa, mas é uma candidatura com novas ideias para melhorar o clube. Eu não sei quais são as ideias do atual presidente, mas ele tem todo o direito em recandidatar-se", explica.

Nuno Lobo considera que o FC Porto não pode ficar "refém de uma gratidão" 00:00 00:00

Sobre a nova candidatura, Nuno Lobo não quis adiantar mais detalhes, dizendo que "ainda não é a altura certa para falar disso, há um trabalho que se está a fazer, mas no seu devido tempo essa candidatura será apresentada".

O antigo candidato à presidência dos dragões, sublinha ainda a importância do FC Porto segurar o treinador no final da temporada: "Espero bem que esse assunto já esteja encerrado. O Sérgio Conceição tem de continuar no FC Porto. Os adeptos reveem-se em Sérgio Conceição."