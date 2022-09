Serena Williams © Jason Szenes/EPA

A tenista norte-americana Serena Williams foi afastada esta sexta-feira do US Open, quarto e último 'major' da temporada, ao perder com a australiana Ajla Tomjanovic na terceira ronda.

Williams, de 40 anos, foi derrotada com os parciais 7-5, 6-7 e 6-1.

A norte-americana, que conquistou 73 troféus na sua carreira, 23 dos quais em torneios de 'Grand Slam', sugeriu numa entrevista recente que poderia deixar o ténis após o US Open.