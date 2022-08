Serena Williams pode acabar carreira em breve

Serena Williams admite terminar a carreira desportiva © Glyn Kirk/AFP

Por Gonçalo Borbinha 09 Agosto, 2022 • 15:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Aos 40 anos, Serena Williams, considerada uma das melhores tenistas de todos os tempos, anunciou que pode estar mesmo perto de pôr um fim na carreira. A revelação foi feita, esta terça-feira, num artigo publicado na revista Vogue.

A atleta admitiu que começa a ter outras prioridades que a afastam do ténis: "Acreditem em mim, nunca quis ter de escolher entre a família e o ténis. Não acho que seja justo (...). Estou aqui para dizer que estou a afastar-me do ténis, em direção a coisas que são mais importantes para mim".

"Ultimamente, se tiver de escolher entre construir o meu currículo no ténis e construir a minha família, escolho a última", frisou.

Serena Williams, que venceu 23 torneios de Grand Slam, afirmou que "não pode jogar para sempre" e confessou que o tema ainda é um "tabu" dentro de casa. "Tenho falado muito pouco com o meu marido, o Alexis, sobre isto", confessou Serena.

No artigo divulgado esta terça-feira, a atleta admite que, apesar de "não querer" que a sua carreira no ténis acabe, está "pronta para o que virá a seguir". "É o fim de uma história que começou em Compton, na Califórnia, com uma menina negra que só queria jogar ténis."

Williams venceu, esta segunda-feira, a primeira ronda do torneio de Toronto, diante da espanhola Nuria Parrizas. A norte-americana já não vencia uma partida há mais de um ano.

Here we go ⌛️



@serenawilliams returns to a hard court for the first time since the 2021 Australian Open!#NBO22 pic.twitter.com/bJq7tit5FP - wta (@WTA) August 8, 2022

Notícia atualizada às 15h40