Sergio Aguero anuncia fim da carreira devido a arritmia cardíaca

O avançado internacional argentino Sergio Aguero anunciou esta quarta-feira o fim da carreira de futebolista profissional, aos 33 anos, devido a uma arritmia cardíaca, situação que ocorreu em outubro, num jogo ao serviço do FC Barcelona.

"Esta conferência de imprensa foi convocada para informar que decidi deixar o futebol profissional. Os médicos disseram-me que a melhor decisão a tomar é deixar de jogar", disse Sergio Aguero, visivelmente emocionado.

O anúncio foi feito durante um evento realizado na tribuna de Camp Nou, com a presença, entre outros, do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, dos jogadores da primeira equipa catalã e Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube em que Aguero jogou durante 10 anos (2011 a 2021).