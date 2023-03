Sérgio Conceição admite sair do FC Porto

Sérgio Conceição © Pedro Correia/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Março, 2023 • 07:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sérgio Conceição está revoltado com a reação do presidente e ameaça sair do clube, numa tensão que não é recente, mas que se agravou depois de Pinto da Costa não ter concordado com as declarações do técnico sobre o nível de investimento que tem sido feito para reforçar o plantel.

Sérgio Conceição queixou-se de a SAD não investir na compra de mais jogadores com qualidade, algo que Pinto da Costa não concordou.

O treinador do FC Porto não gostou dessa reação do presidente do clube, e ameaça "bater com a porta", como avançou o jornal Record e já confirmado pela TSF.

Sérgio Conceição tem contrato até 2024 e esta não é a primeira crise entre o treinador e Pinto da Costa. Mas mesmo depois desta revolta do técnico é quase certo que esta quarta-feira, Sérgio Conceição vai estar no Olival para marcar o regresso aos treinos da equipa do FC Porto.

O treinador também deixou na última noite uma mensagem nas redes sociais com a frase, "títulos conquistados com ou sem recursos", numa resposta de agradecimento a uma publicação de apoio que foi feita pela mulher do antigo treinador, José Maria Pedroto. Uma clara mensagem de Sérgio Conceição às últimas declarações de Pinto da Costa.