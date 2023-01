Sérgio Conceição anuncia o 11 para o jogo com o Arouca

© Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto vai trocar apenas de guarda-redes face à última jornada da I Liga para receber o Arouca, na quarta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, revelou hoje o treinador Sérgio Conceição.

"A confiança é total. Não vai haver nenhuma gestão, porque jogará exatamente a mesma equipa que esteve no Jamor, excetuando o guarda-redes. Nunca faço isto [de anunciar o "onze" inicial], mas é a primeira vez", reconheceu o técnico, em conferência de imprensa.

Cláudio Ramos prepara-se, então, para substituir Diogo Costa e preservar a condição de titular absoluto na edição 2022/23 da prova "rainha", sendo acompanhado no habitual "4-4-2" pelos defesas João Mário, Fábio Cardoso, Iván Marcano e Wendell, os médios Marko Grujić, Matheus Uribe, Otávio e Galeno e os avançados Gabriel Veron e Mehdi Taremi.

"Espero encontrar o Arouca que nos tem habituado: uma equipa competente, que está a fazer um excelente trajeto, tanto nas taças, como no campeonato. É um jogo a eliminar e no qual temos de ser, no mínimo, a mesma equipa do jogo da I Liga", notou, aludindo à goleada caseira ante os arouquenses (5-1), da 14.ª ronda, em 28 de dezembro de 2022.

O FC Porto, segundo mais titulado, com 18 cetros, e atual detentor do troféu, deixou para trás nas fases anteriores da Taça de Portugal o Anadia, da Liga 3, e o Mafra, da II Liga, com o Arouca a derrotar o "terciário" Fontinhas e o também primodivisionário Gil Vicente.

"Por vezes, os opositores tendem a mudar de estratégia e dinâmica no processo ofensivo e defensivo contra nós. Não podemos adivinhar isso, mas temos de nos preparar e ser competentes para tentar desmontar aquilo que poderão preparar, algo que tem a ver com a forma de estar no jogo. É importante estarmos no nosso nível máximo. Sinceramente, tem sido muitas mais as vezes em que temos estado bem do que menos bem", analisou.

Sérgio Conceição recuou ao empate de sábado com o Casa Pia (0-0), da 15.ª jornada do campeonato, para lamentar um desempenho "menos bem conseguido", mas deseja que os "dragões" conservem "características inegociáveis" e tenham "uma pontinha de sorte".

"Defensivamente, fizemos um jogo super equilibrado. O Casa Pia não fez um remate enquadrado à baliza. Não ligo muito às estatísticas, mas tivemos mais de 75% de posse de bola e 15 remates contra nenhum na segunda parte. Lembro-me de fazer um encontro contra o [Manchester] City na Liga dos Campeões, no qual tivemos de defender face ao poderio dessa equipa e fui super criticado por não conseguirmos chegar à baliza, mas, depois, vejo competência e solidez defensiva nos outros. Estou habituado a isso", atirou.

Os "gansos" atuaram em inferioridade numérica durante a etapa complementar, devido à expulsão do brasileiro Lucas Soares, aos 45+1 minutos, sem que os campeões nacionais conseguissem marcar pela 12.ª partida seguida e ficassem em "branco" pela primeira vez desde a derrota na receção ao Benfica (0-1), da 10.ª jornada, em 21 de outubro de 2022.

"Se não estamos no máximo do nosso potencial, hoje é difícil ganhar jogos. As equipas, nomeadamente na sua organização defensiva, e estou a falar das provas internas, têm capacidade e competência, fecham-se mais atrás, o espaço dentro do terço ofensivo não é o mesmo e são precisas outras coisas, como a diversidade de movimentos", advertiu.

O FC Porto desceu ao terceiro posto do campeonato, com 33 pontos, um abaixo do "vice" Sporting de Braga, e ficou a sete pontos do líder Benfica, sendo que nove dos 12 pontos desperdiçados aconteceram nas visitas a Rio Ave, Estoril Praia, Santa Clara e Casa Pia.

"Eu também faço esse exame de consciência e olho para algumas situações não muito normais que têm ocorrido. Depois do 3-0 ao Sporting, fomos perder em Vila do Conde. Depois da grande vitória em Bruges para a "Champions", empatámos no Santa Clara. Há jogos em que a qualidade e a beleza pode não ser a melhor, mas temos de dar outro tipo de resposta. Cabe-nos trabalhar. A forma com temos de evoluir é nesse sentido", frisou.

Sérgio Conceição continua privado de Francisco Meixedo, Pepe, do nigeriano Zaidu e do brasileiro Evanilson, todos lesionados, para a receção ao sétimo colocado da I Liga, num duelo entre os únicos dois clubes primodivisionários envolvidos nas duas taças internas.

"A preparação dos jogos é sempre feita com grande entusiasmo e competência da parte de toda a gente. Há dias em que as coisas não correm tão bem. A energia positiva tem a ver com o andarmos sempre no limite nos diferentes momentos do jogo. Estamos atentos para sermos mais consistentes e tentar encontrar a tal solidez que nos permita estar uma época [inteira] só com uma derrota, tal como no ano passado. Procuramos dentro desta casa ganhar sempre e encontrar essa perfeição, que muitas vezes não é fácil", concluiu.

O FC Porto recebe o Arouca na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo dos "oitavos" da Taça de Portugal, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto, sendo que o vencedor defrontará o Académico de Viseu, da II Liga, ou o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, na próxima ronda.

Em caso de triunfo no seu 300.º jogo, Sérgio Conceição vai superar José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias alcançadas à frente do clube "azul e branco", com 216.