Sérgio Conceição considera Taça de Portugal "a cereja no topo do bolo" da época do FC Porto

Sérgio Conceição, o treinador do FC Porto, tornou-se o primeiro treinador português a conquistar duas dobradinhas na carreira. Na flash interview, em declarações à SportTV, disse que "os recordes são importantes", mas "com os títulos", e "este ano, conseguimos mais dois, os mais importantes internamente".



"Foi um ano fantástico da equipa, com muitas dificuldades. Tivemos adversários fortes no campeonato, um percurso até aqui imaculado na Taça. Defrontámos os nossos grandes rivais e conseguimos vencê-los. Hoje era a cereja no topo do bolo. E demonstrámos, nos 90 minutos. Na primeira parte, não entendemos que espaço tínhamos de ocupar para criar mais dificuldades", recordou.





Sobre a final, Sérgio Conceição referiu que "os jogadores estiveram muito concentrados e focados, com respeito pelo Tondela, ao não permitir que saíssem para o ataque de forma rápida, pelos jogadores com qualidade. Esse respeito fez com que hoje estejamos aqui a festejar a dobradinha com todo o mérito."



Depois da subida ao topo da tribuna, o técnico dos dragões, desabafou: "Não me custou subir, apesar de hoje ter feito quase 20 quilómetros. Podiam ser mais 300 degraus que íamos subi-los com enorme prazer". Sobre o futuro, não deixou indicações, deixando apenas escapar um "agora temos de festejar".