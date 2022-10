Sérgio Conceição descarta FC Porto bipolar entre provas nacionais e internacionais

Sergio Conceição © Fernando Veludo/EPA

O treinador Sérgio Conceição descartou esta segunda-feira que o FC Porto apresente comportamentos contraditórios nas diferentes provas, na véspera da receção aos alemães do Bayer Leverkusen, na terceira ronda da Liga dos Campeões de futebol.

"Não há bipolaridade nenhuma. Fizemos maus jogos e outros bons na I Liga portuguesa, tal como uma boa partida em Madrid [derrota por 1-2] e uma má frente ao Club Brugge [goleada por 0-4]. O importante aqui é o jogo de amanhã [terça-feira] e deixar para trás o passado recente, que não nos leva a nada. Não podemos claramente nesta competição cometer os erros que já cometemos", evidenciou o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto, quarto e último classificado, ainda sem pontos, recebe o Bayer Leverkusen, segundo, com três, na terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da terceira jornada do Grupo B da 'Champions', com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

À mesma hora, o tricampeão belga Club Brugge, que lidera de forma surpreendente a 'poule', com seis pontos, recebe os espanhóis do Atlético de Madrid, terceiro, com três.

"O adversário fez uma excelente partida com o Atlético de Madrid [vitória por 2-0] e acho que a classificação não espelha nada o seu valor. É fortíssimo em todos os momentos do jogo e tem testes semanais de alto nível. Não podemos esquecer que, para mim, a Liga alemã é a melhor do mundo. Estrategicamente, cabe-nos entender o opositor vamos ter. Os últimos resultados na 'Champions' não nos podem precipitar na abordagem", notou.

Valorizando o "bom jogo" na goleada caseira ao Sporting de Braga (4-1), na sexta-feira, que permitiu a subida dos 'dragões' ao segundo lugar do campeonato, por troca com os minhotos, Sérgio Conceição pretende que "algumas situações" dessa noite "se repitam".

"O nosso estado de espírito é que vivemos finais aqui diariamente. A pressão de treinar um clube desta grandeza também é diária. Obviamente, é um jogo importante e temos de o ganhar, senão vamos ficar numa situação difícil [na luta pelo acesso aos 'oitavos'], mas estamos habituados a estas situações e é bom ter finais de três em três dias", partilhou.

No mesmo dia, o Bayer Leverkusen foi goleado na casa do decacampeão alemão Bayern Munique (0-4), também na oitava ronda da Liga doméstica, e desceu à 17.ª e penúltima posição, embora o técnico do FC Porto admita que "a história será diferente" no Dragão.

"Vi esse jogo todo e o Bayern Munique foi extremamente feliz nos golos que fez. No final da época, veremos o lugar deste Bayer Leverkusen na Bundesliga. No ano anterior, foi o terceiro melhor ataque e terminou na terceira posição. É uma equipa extremamente forte, com jogadores que alinham ali há algum tempo e que esteve em quatro das últimas oito edições da Liga dos Campeões. O nosso momento é bom, pois vimos de uma boa vitória e eles de uma derrota algo pesada, mas amanhã [terça-feira] será diferente", acautelou.

Os 'azuis e brancos' contabilizam cinco duelos sem vencer e quatro derrotas seguidas na Liga dos Campeões, sendo que acabaram como último colocado do respetivo grupo nas duas vezes prévias (1997/98 e 2005/06) que abriram a fase principal com duplo desaire.

"Espero que seja um bom jogo e possamos vencer, porque vai ser importante no objetivo de passar à próxima fase. É decisivo nas nossas aspirações e temos consciência disso. Vamos lutar pela nossa passagem e este jogo é fundamental para que tal aconteça. Em relação à época, é prematuro e estamos no início. Há muitos treinos e jogos pela frente e dias para trabalhar. No final [da época], faremos as contas", concluiu Sérgio Conceição.

O ex-internacional português já se tinha tornado em Madrid o treinador com mais jogos à frente do FC Porto na Liga dos Campeões, ao superar os 34 de Jesualdo Ferreira, cujo recorde de 16 vitórias pode quebrar na terça-feira, além de seis empates e 14 derrotas.