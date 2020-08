Sérgio Conceição distinguido com Prémio de Melhor Treinador da época passada

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Paulo Cunha/EPA

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi distinguido com o Prémio de Melhor Treinador do Ano pela Liga, na mesma cerimónia em que se vai realizar o sorteio do calendário da I e II Liga da temporada 2020/21.

"Antes dos agradecimentos queria mandar um abraço a todos os presentes, nomeados e adversários. Obviamente que este prémio individual não me deixa tão satisfeito como os prémios coletivos, mas obrigada à Liga Portugal", começou por dizer Sérgio Conceição.

O técnico não esqueceu também como os últimos tempos têm sido difíceis para o futebol e para toda a sociedade, devido à pandemia do novo coronavírus.

"Só deparando-nos com grande dificuldades é que as conseguimos ultrapassar. A pré-época a correr de uma forma positiva. Aquilo que me deixa bastante orgulhoso e contente é que entrámos aqui e a partir do primeiro dia nunca se falou daquilo que já conquistámos. Quando é assim torna-se mais fácil o meu trabalho e o da equipa técnica", acrescentou o treinador do FC Porto.

Já os Prémios para Melhores Jogadores Jovens foram para Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, dois médios que agora estão sob comando de Rúben Amorim, no Sporting.

Lista completa de prémios:

Primeira Liga

Melhor marcador: Carlos Vinícius (Benfica)

Melhor treinador: Sérgio Conceição (FC Porto)

Melhor Jogador Jovem: Pedro Gonçalves (Famalicão)

Prémio fair-play equipa: Gil Vicente

Prémio fair-play jogador: Pawel Kieszek (Rio Ave)

Segunda Liga

Melhor marcador: Agdon (Oliveirense)

Melhor treinador: Joaquim Rodrigues (adjunto de Luís Freire no Nacional)

Melhor Jogador Jovem: Daniel Bragança (Estoril)

Melhor guarda-redes: Daniel Guimarães (Nacional)

Prémio fair-play equipa: Mafra

Prémio fair-play jogador: Zé Tiago (Mafra)