Sérgio Conceição diz que jogos com Belenenses são historicamente difíceis

Sérgio Conceição diz que "o Belenenses é uma equipa com bons princípios, quando não tem bola e quando pressiona o adversário" © EPA

O treinador do FC Porto reconheceu este sábado que os jogos com o Belenenses são historicamente difíceis, mas prometeu um onze para vencer no domingo o jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, no Jamor.

"É um jogo historicamente difícil. De acordo com aquilo que foi a conferência do seu treinador, espero um Belenenses à imagem daquilo que tem sido desde que este treinador pegou na equipa. Estudámos o adversário. Temos de ter um FC Porto igual a si próprio, naquilo que é todos os momentos, toda a dinâmica da equipa, com bola e sem bola", disse Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto, que falava na conferência de imprensa de antevisão da partida, em Troia, no concelho de Grândola, onde a equipa portista ficou em estágio depois de vencer o Casa Pia (3-0), em jogo da Taça da Liga, não se mostrou preocupado com a proximidade do jogo com o Feyenoord, para a Liga Europa, lembrando que esse jogo é só na quinta-feira, e prometeu escolher a melhor equipa para defrontar o Belenenses SAD.

"Nós olhamos para cada competição, com a sua importância, e o jogo que vai acontecer é o mais importante. E o jogo que vai acontecer é com o Belenenses. Vão entrar em campo 11 jogadores que eu penso que são os que dão mais garantias para ganhar o jogo", disse.

De acordo com Sérgio Conceição, "o Belenenses é uma equipa com bons princípios, quando não tem bola e quando pressiona o adversário, mas também quando tem bola, é uma equipa que quer jogar e tem uns princípios interessantes".

Antes da conferência de imprensa, o presidente do FC Porto fez críticas ao VAR, nomeadamente às arbitragens de jogos dos dragões e do Benfica, campeão nacional em título e líder do campeonato, e Sérgio Conceição subscreve-as. "É o líder máximo do clube e o presidente mais titulado do mundo. E, se fala em algo, é porque tem fortes razões para o fazer", afirmou o treinador do FC Porto.

Questionado pelos jornalistas sobre o mercado de transferências de janeiro, Sérgio Conceição disse que o FC Porto tem um plantel equilibrado e tem soluções, pelo que não necessita de mais ninguém, no resto da época, para ser competitivo em todas as competições.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 31 pontos, joga no domingo, pelas 20h00, com o Belenenses SAD, 12.º, com 14, em encontro da 13.ª jornada, que será disputado no Estádio do Jamor, em Oeiras.