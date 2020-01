Sérgio Conceição diz que pressão será diferente para o Sporting de Braga

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Tony Dias/Global Imagens

O treinador do FC Porto disse esta sexta-feira esperar um jogo diferente contra o Sporting de Braga, que estará mais pressionado na final da Taça da Liga de futebol do que na vitória para o campeonato de sexta-feira. O técnico dos dragões salientou a vontade de toda a equipa conquistar o primeiro troféu da época e lembrou o trabalho desempenhado todos os dias para que isso possa acontecer.

"A vontade de ganhar todos os jogos é enorme. No que toca ao trabalho diário, a vontade dos jogadores é incrível. Para nós, todos os jogos são finais, quer nas taças, quer no campeonato, onde perdendo qualquer ponto fica difícil. Os jogos, para nós, são todos finais. Estamos habituados a este tipo de pressão, estamos num clube grande que vive de títulos", disse.

Em relação às diferenças deste jogo para o da 17.ª jornada da I Liga, que os bracarenses venceram por 2-1 no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição salientou a tranquilidade com que os bracarenses foram para o encontro da passada sexta-feira.

"Se calhar o Braga, perdendo aqui, não ia diferenciar muito o que é a sua posição na tabela. Vieram com responsabilidade, mas também alguma tranquilidade. Amanhã será diferente, é um jogo de decisão, o chamado mata-mata. Em termos de pressão para o jogo, penso que será um bocadinho diferente para o Braga. Aqui os jogos são todos com pressão de ganhar", lembrou.

A Taça da Liga é o único troféu que falta no museu do Dragão apesar de o FC Porto já ter disputado três finais e, esta sexta-feira, o técnico esclareceu que não existe mais pressão para o jogo pelo facto de os portistas nunca terem arrecadado a Taça da Liga.

"A vontade de ganhar todos os jogos é enorme. A vontade dos jogadores no trabalho diário é incrível. Os jogos são todos finais para nós, sejam os que definem títulos, sejam os do campeonato em que perdendo qualquer ponto fica difícil. A Taça de Portugal é igual. São todos finais. Estamos habituados a este tipo de pressão, faz parte do andamento normal de um clube grande que vive de títulos. Estamos completamente focados no título em si e não na sua importância por outros fatores", disse ainda.

Danilo foi reintegrado esta sexta-feira nos trabalhos com o restante plantel, no entanto a presença do médio no jogo com o Sporting de Braga ainda não é certa, conforme explicou o treinador dos azuis e brancos.

"Hoje foi a primeira unidade de treino que fez. Não tive oportunidade de saber como o jogador reagiu. Não é nenhum tipo de bluff e não sabemos se está a 100%. Mas, independentemente de quem jogar, o compromisso de todos os jogadores é total. Estou completamente tranquilo em relação a isso", explicou o técnico em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça da Liga.

O treinador confirmou ainda que Pepe, Nakajima e Zé Luís são baixas devido a lesão.

"Os jogadores que estiveram de fora no último jogo por lesão vão continuar de fora. Mas temos de olhar para os disponíveis e ir à luta. O caso do Pepe e do Nakajima são exatamente iguais. O Zé Luís, como sabem, é um problema num joelho", afirmou ainda.

O FC Porto e o Sporting de Braga defrontam-se este sábado, às 19:45 horas, no Estádio Municipal de Braga, na final da Taça da Liga.