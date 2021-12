Sérgio Conceição falha jogos do FC Porto com Vizela e Benfica

© Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes e Gonçalo Teles 17 Dezembro, 2021 • 15:06

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai falhar os jogos dos dragões frente ao Vizela e ao Benfica depois do recurso do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter sido recusado, confirmou a TSF.

A providência cautelar apresentada pelos portistas no Tribunal Central Administrativo do Sul foi também recusada.

O castigo aplicado ao treinador é válido por 15 dias e vai impedi-lo de estar no banco frente ao Vizela, em jogo a contar para a Primeira Liga - nem vai estar presente na conferência de imprensa de lançamento da partida -, e na receção ao Benfica, a contar para a Taça de Portugal.

Conceição deve voltar ao banco do FC Porto frente ao Benfica, dia 30' de dezembro, em jogo da Primeira Liga. O treinador encarnado, Jorge Jesus, vai cumprir um castigo válido pelo mesmo período de tempo, falhando também um dos clássicos no Dragão.

O castigo de Sérgio Conceição tem origem em críticas à arbitragem no final de um jogo do ano passado, frente à B SAD, no Jamor. Em causa estava um lance entre o defesa portista Nanu e o então guarda-redes dos "azuis", Kritciuk, que acabou com o lateral a ser transportado ao hospital depois de um choque na grande área.