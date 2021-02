Sérgio Conceição multado após expulsão em Braga

© Hugo Delgado/Lusa

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após a expulsão no jogo com o Sporting de Braga, da 18.ª jornada da I liga de futebol.

Segundo o mapa de castigos divulgado nesta terça-feira, o técnico dos 'dragões' foi multado em 1020 euros por ter abandonado "os limites da respetiva área técnica, deslocando-se até ao meio campo, gesticulando e protestando uma decisão da equipa de arbitragem".

O técnico dos 'azuis e brancos' acabou por ser expulso já perto do final do jogo com o Sporting de Braga, depois do golo do empate da equipa 'arsenalista' (2-2), ao ver o segundo cartão amarelo.

Assim, Sérgio Conceição escapa a uma suspensão e vai poder estar no banco da equipa na partida da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, de novo frente ao Sporting de Braga.

O CD confirmou ainda um jogo de castigo para o mexicano Jesus Corona, que foi expulso na partida com o Sporting de Braga, depois de ver um duplo cartão amarelo.