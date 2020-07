Sérgio Conceição quer que o clássico seja "o melhor jogo" do percurso no FC Porto

Sérgio Conceição antevê a partida com o Sporting. Um clássico que pode ditar o 29ª título dos dragões. © Miguel Pereira/Global Imagens

Sérgio Conceição garante que os jogadores do Futebol Clube do Porto estão focados no jogo frente ao Sporting e que não pensam na possibilidade de se sagrarem campeões já esta terça-feira, se o Benfica não vencer. O técnico dos dragões elogia a equipa e o treinador do Sporting, e fala de uma preparação "normal" durante a semana de trabalho.

"O melhor jogo dos 100 ao serviço do Futebol Clube do Porto? Respondo-lhe amanhã, até agora só tenho 99, pode ser que o jogo de amanhã seja o melhor de todos", responde Sérgio Conceição sobre a partida onde cumpre uma centena de jogos à frente dos Dragões e que pode valer o título de campeão nacional.

"Foi uma semana [macrociclo] normal. Temos a perspetiva de fazer um bom jogo". Foi com esta resposta rápida que Sérgio Conceição abriu a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting.

"Os campeões fazem-se ao longo de 38 jornadas. Sofá ou não sofá isso a mim não me diz nada. Estamos focados na equipa do Sporting", responde Sérgio Conceição sobre a possibilidade de ser campeão já esta terça-feira.

Sobre o adversário, Sérgio Conceição elogia o treinador adversário. "Rúben Amorim tem feito um excelente trabalho. Tem as ideias muito bem definidas para aquilo que quer para as suas equipas. É uma equipa diferente", diz Sérgio Conceição sobre as diferenças do Sporting com Rúben Amorim. "Com alguns jovens lançados pelo seu treinador (...) quanto aos resultados mudou, e mudou para melhor. Com o Rúben [Amorim] o Sporting ainda não perdeu".

"Neste momento a vantagem não significa nada. Temos de manter a vantagem", considera o treinador dos dragões sobre a vantagem para o segundo classificado.

No Olival, depois do treino matinal, Sérgio Conceição antevê a partida frente ao Sporting para a liga portuguesa. Os dragões sabem que uma vitória ou um empate podem dar o título já nesta jornada. Mas se o Benfica não vencer esta terça-feira o Vitoria de Guimarães - 21h30 no Estádio da Luz, com relato na TSF -, os azuis e brancos até podem entrar em campo já com as faixas.

Os dragões querem festejar no Estádio do Dragão o 29º título de campeões nacionais.