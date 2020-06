Sérgio Conceição: "Não pensei que se sentisse tanto a ausência dos adeptos"

Sérgio Conceição © Miguel Pereira/Global Imagens

O treinador do Futebol Clube do Porto considera que a ausência de público nas bancadas está a ter influência direta no rendimento dos jogadores. Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Desportivo das Aves, Sérgio Conceição admite que não esperava um influência tão grande deste factor, e considera que é um dos motivos para o maior número de erros cometidos pelos atletas durante as partidas.

"Não pensei que se se sentisse tanto esta ausência dos adeptos", admite Sérgio Conceição. O treinador nota que algumas falhas de concentração dos atletas estão a acontecer mais vezes. "Por essa razão, mas também por esta ausência prolongada de competição", diz o treinador do Futebol Clube do Porto.

Futebol Clube do Porto sem Nakakima, e provavelmente, sem Alex Telles

"Gostaria de contar com todos, se não puder, paciência, vamos para a frente com aqueles que temos", diz Sérgio Conceição sobre a suspensão de Alex Telles, que viu vermelho por dois amarelos na última partida. O FC Porto pediu despenalização do atleta com base no lance que originou o segundo amarelo, mas ainda não há decisão.

Já o japonês Nakajima está descartado. "O Nakajima continua entregue à direção. Enquanto não fizer parte da equipa não me vou pronunciar", diz o técnico, confirmando a ausência do internacional japonês.

Sérgio Conceição deve voltar a apostar em jogadores jovens depois de, na última jornada, ter estreado Fábio Vieira como opção a partir do banco, num jogo em que os dragões contaram com sete atletas oriundos da formação - do titular Sérgio Oliveira aos jovens sentados no banco, Diogo Costa, Diogo Leite, Vítor Ferreira, João Mário, Fábio Vieira, Fábio Silva -, um cenário que se deve repetir.

"Não os fui buscar ao armário", diz Sérgio Conceição, lembrando que os atletas já trabalham há muito tempo com o plantel principal. "O FC Porto tem todas as condições para ter uma base de jogadores da formação no próximo ano", diz Sérgio Conceição.

Carlos Xistra no Aves vs FC Porto

"Desejo que a equipa de arbitragem de amanhã seja uma não notícia e com isto digo tudo. (...) Espero que todas as equipas de arbitragem sejam uma não notícia, que treinadores e jogadores sejam protagonistas. Já há bastante polémica no nosso futebol, para estar agora a mexer", diz Sérgio Conceição sobre a equipa de arbitragem nomeada para o jogo dos dragões.

Carlos Xistra vai arbitrar o jogo entre Desportivo das Aves e o Futebol Clube do Porto, o duelo entre o último e o primeiro classificado, marcado para as 21h15 desta terça-feira.