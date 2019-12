Sérgio Conceição nega agressão ao treinador do Belenenses SAD

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, e Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Mário Cruz/Lusa

Sérgio Conceição garante que não houve quaisquer agressões entre ele e Pedro Ribeiro, o treinador do Belenenses SAD, no jogo entre as duas equipas, no estádio do Jamor. O treinador do FC Porto falou pela primeira vez sobre o momento de tensão entre os dois técnicos, numa entrevista ao Canal 11, este sábado.

Os dois treinadores tiveram um desentendimento durante o intervalo do encontro entre o Belenenses SAD e o FC Porto, mas Sérgio Conceição garante que a situação não passou de uma discussão verbal.

"Não agredi [Pedro Ribeiro]", assegurou o técnico dos 'dragões', que justificou o facto de ainda não se ter pronunciado sobre o caso alegando que não passa de um rumor.

"Houve tensão ao intervalo entre mim e o treinador do Belenenses SAD, naquilo que foi o lance do penálti sobre o Corona, em que ele disse que houve falta na origem desse lance. Eu estava-lhe a dizer que o golo deles foi mão a meio-campo", relatou Sérgio Conceição.

"Descemos as escadas, há aquela confusão, mas a nível de palavreado, a nível verbal. Depois fui rápido para o balneário", garantiu o treinador, que diz ainda não ter sido chamado a falar sobre o assunto.

