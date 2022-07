Sérgio Conceição prepara nova "fornada" para o meio campo

Oeiras, 22/05/2022 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta tarde no Estádio Nacional do Jamor em Oeiras, o Clube Desportivo de Tondela no jogo da Final da Taça de Portugal Placard 2021/22. Sérgio Conceição (Pedro Correia / Global Imagens) © Pedro Correia / Global Imagens

Com as saídas de Vitinha e Fábio Vieira, Sérgio Conceição está agora atento a outros dois jovens da formação do FC Porto. O Jornal O Jogo escreve esta sexta-feira que Vasco Sousa e Bernardo Folha, provenientes da equipa B, têm impressionado o técnico nesta pré-temporada. Os dois jogadores seguiram com a equipa para o estágio no Algarve.

Vasco Sousa é um médio que tem 19 anos, e antes de chegar à formação do FC Porto ainda passou pelas camadas jovens do Vitória de Guimarães e do Paços de Ferreira.

Bernardo Folha - também um médio centro - tem 20 anos e fez toda a formação no Porto. Um jovem com a família a ter história no clube, pois é filho de António Folha, antigo jogador e atual treinador da equipa B.