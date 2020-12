Sérgio Conceição revoluciona onze do FC Porto frente ao Olympiacos

Sérgio Conceição © Lusa

O FC Porto, já apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, desloca-se hoje à Grécia para defrontar o Olympiacos de Pedro Martins, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Nanu, Diogo Leite, Mbemba e Zaidu; Grujic,​​​​​​Romário Baró, João Mário, Otávio​​​​​, Felipe Anderson, Toni Martínez.

Já com o apuramento assegurado e sem poderem aspirar a melhor do que o segundo lugar, os 'dragões' cumprem praticamente calendário em Atenas, mas, do outro lado, está uma equipa ainda com objetivos, já que os comandados de Pedro Martins tentam ainda seguir para a Liga Europa.

No terceiro lugar do grupo C, o Olympiacos assegura a vaga na Liga Europa se conseguir pelo menos um resultado idêntico ao que os franceses do Marselha, orientados por André Villas-Boas, registarem em Inglaterra, em casa do Manchester City, já vencedor da 'poule'.

Além da definição dos outros três grupos em competição hoje, o dia vai ficar ainda marcado pela conclusão do encontro entre os franceses do Paris Saint-Germain e os turcos do Basaksehir, interrompido na terça-feira devido a um alegado caso de racismo protagonizado pelo quarto árbitro da partida e que motivou o abandono do campo por parte dos turcos, seguidos da própria equipa gaulesa.