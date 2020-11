Sérgio Conceição revoluciona onze frente ao Fabril para a Taça

© AFP

Por Lusa 21 Novembro, 2020 • 13:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto inicia hoje a defesa da Taça de Portugal de futebol com uma deslocação ao Barreiro para defrontar o Fabril, do Campeonato de Portugal, num dia em que o Benfica, recordista da prova, também entra em campo.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Carraça, Loum, Sarr e Manafá, Felipe Anderson, Romário Baró, Otávio e Nakajima, Toni Martínez e Taremi.

O encontro dos "dragões" está agendado para as 14:30 e é esperado que o técnico Sérgio Conceição aproveite o duelo da terceira eliminatória para rodar alguns dos jogadores menos utilizados, sendo certo de Pepe e Grujic não vão atuar, mas devido a problemas físicos.

Mais tarde, às 21:15, o Benfica, que já levantou o troféu da Taça de Portugal em 26 ocasiões, atua no campo do Paredes, emblema que milita também no terceiro escalão.