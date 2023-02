Sérgio Conceição sem Galeno e com Evanilson em dúvida

Sérgio Conceição © Estela Silva/Lusa

O futebolista Galeno falhará a receção do FC Porto ao Gil Vicente, no domingo, da 22.ª jornada da I Liga, enquanto Evanilson está em dúvida, ambos com mialgias de esforço, assumiu hoje o treinador Sérgio Conceição.

Os dois avançados brasileiros regressaram à competição na quarta-feira, com Galeno a ser titular e Evanilson a surgir como suplente utilizado na derrota no estádio dos italianos do Inter Milão (0-1), relativa à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Galeno foi substituído por Evanilson, aos 51 minutos, após ter contraído uma mialgia na coxa esquerda, lesão manifestada também pelo seu compatriota na sessão matinal de hoje, com ambos a juntarem-se a Francisco Meixedo e Gabriel Veron no boletim clínico.

"O Galeno não vai estar e o Evanilson provavelmente também estará de fora. Hoje não esteve com a equipa e vamos ver a sua evolução até amanhã [domingo]. Existem alguns problemas e temos de encará-los como sendo uma realidade, mas debruçamo-nos mais sobre as nossas soluções e do plantel que temos à disposição, sabendo que, com mais opções, fico um pouco mais feliz", frisou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Afetado pela expulsão com duplo cartão amarelo de Otávio - a primeira em 385 partidas como profissional -, à passagem dos 78 minutos, o FC Porto interrompeu em Milão uma série de 22 duelos sem perder nas diversas competições e falhou a 11.ª vitória seguida.

"Quando temos a consciência de que demos tudo... A azia é grande por termos perdido, mas não é tanta como se não tivéssemos discutido o jogo da forma como o fizemos. Não há arrependimento. Foi um jogo num contexto muito difícil. Houve um ou outro atleta que jogou quase sem ir ao campo, só com palestra, vídeo e quadro. Por vezes, não é fácil. É sempre diferente e o campo é o espaço que eles pisam. Isso faz a diferença", observou.

Os 'dragões' vão defrontar pela terceira vez o Gil Vicente em 2022/23, na sequência das vitórias alcançadas na quinta ronda do campeonato (2-0 em Barcelos) e nos quartos de final da Taça da Liga (2-0 no Dragão), prova que viriam a conquistar pela primeira vez.

"Houve uma evolução natural da equipa com o [treinador] Daniel Sousa. Seis dos seus últimos oito resultados são positivos e isso é bem demonstrativo da boa evolução e da consistência do Gil Vicente, que começou por ir à Europa esta época e muitos dos seus jogadores fizeram um campeonato fantástico no ano passado. Esperamos um jogo de dificuldades. Olhamos para o adversário no seu todo, mas, sobretudo, para nós", frisou.

Sérgio Conceição descartou uma atenção especial para conter Fran Navarro, que surge na vice-liderança da lista de melhores marcadores da prova, a par do benfiquista João Mário e do sportinguista Pedro Gonçalves, todos com 12 golos, numa fase em que já foi veiculada uma eventual mudança do avançado espanhol para o FC Porto em 2023/24.

"Focamo-nos muito na nossa equipa, mas olhando às características do adversário, para tentar anular alguns dos seus pontos fortes. Depois, é preciso ter um grupo que conhece bem aquilo que o treinador quer. Ajustamo-nos ao adversário, que é aquilo que todas as equipas fazem, mas olhando para nós. O tempo [de preparação] é pouco e queríamos mais, mas não é possível. É o calendário que temos, mas gostamos dele, até porque diz que a nossa equipa está em todas as frentes e isso deixa-me muito satisfeito", detalhou.

O FC Porto, segundo classificado, com 51 pontos, a cinco do líder Benfica, recebe o Gil Vicente, 14.º, com 23, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em desafio da 22.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.