Sérgio Conceição sem poupanças frente ao Sporting de Braga

O treinador do FC Porto garantiu esta sexta-feira que "os três pontos é o único objetivo" no jogo com o Sporting de Braga, na última jornada da I Liga de futebol, sem poupanças para a final da Taça de Portugal.

Com a conquista do título nacional já garantida, o FC Porto defronta, na última ronda da prova, a equipa bracarense e, apesar de anda ter mais um jogo para defrontar esta época (a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica), Sérgio Conceição admitiu que não vai "poupar jogadores já a pensar no próximo jogo", garantindo que vai "fazer entrar o melhor onze que dê garantias de conquistar os três pontos".

"Quem está nestas equipas têm sempre pressão para ganhar. O Sporting de Braga tem essa pressão para sonhar com o terceiro lugar, por um lugar no pódio. Mas isso não nos diz respeito. Temos a pressão de representar um clube histórico e temos sempre que dar o máximo. O nosso objetivo é conquistar os três pontos", referiu o treinador.

Sérgio Conceição disse esperar "mais um jogo de campeonato contra uma equipa que tem feito, nos últimos anos, excelentes prestações" e que será "num campo sempre difícil".

"A preparação não mudou nada. Foi feita a preparação como para todas as outras jornadas do campeonato. Olhando para o adversário para os prontos fortes e menos fortes. Mas olhando sobretudo para nós", disse.

Questionado sobre o sentimento de carregar ao peito o símbolo de campeão nacional, Sérgio Conceição explicou o significado de o ter conquistado esta época.

"É um logo bonito. É fruto de muito trabalho, ao longo de uma época bem longa e difícil para toda a gente. Foi uma época longuíssima. É um gosto tremendo", frisou ainda.

Sérgio Conceição não revelou, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting de Braga, quem são os jogadores que continuam entregues ao departamento médico e que não estarão disponíveis, à exceção de Marcano. Ainda assim, levantou a possibilidade de Sérgio Oliveira poder regressar ao ativo já neste jogo.

"O Sérgio está bem melhor. Poderá entrar já nesta convocatória. Em relação ao boletim clínico, Marcano está fora. Há mais um ou outro em dúvida, mas o departamento medico dará essa informação", esclareceu ainda.

O treinador 'azul e branco' considerou ainda, em jeito de balanço, que "a equipa do FC Porto foi o melhor jogador do campeonato", não querendo, como é habitual, individualizar qualquer jogador.

Finalmente, Sérgio Conceição aproveitou para deixar um recado aos empresários que têm enviado mensagens a tentar vender jogadores, salientando que ainda não começou a pensar na próxima época e que ainda não falou com o presidente Pinto da Costa sobre esse assunto. Conceição defende que ainda faltam dois jogos para terminar a época e é nisso que está o foco.

"Quero mandar um recado aos empresários, agentes. Já me chateei com alguns por causa de oferecerem jogadores. Não vale a pena. Até ao final da Taça de Portugal não quero aturar ninguém. Não olho para jogadores, contratos, porque ainda tenho mais dois jogos para fazer. Não falei com ninguém do clube porque sabem como sou e não me vão questionar nada agora", finalizou.

O FC Porto, campeão nacional, joga este sábado, às 21:15 horas, no Estádio Municipal de Braga, frente ao Sporting de Braga, 4.º classificado, em jogo da 34.ª, e última, jornada da I Liga portuguesa de futebol.