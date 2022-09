Sérgio Conceição sugere mudança no FC Porto com a ausência do lesionado Otávio

© Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto "pode modificar um pouco" a sua forma de jogar durante a ausência estimada de um mês do influente futebolista Otávio, que sofreu na quarta-feira um traumatismo na grade costal, avaliou esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição.

"Não está o Otávio, estarão outros. Agora, a forma como vamos atuar pode modificar um pouco. Durante o jogo, podemos aqui e acolá olhar para o FC Porto e vermos algo de diferente sem o Otávio em campo", sustentou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Desportivo de Chaves, no sábado, para a sexta ronda da I Liga.

O médio internacional português foi atingido nas costas pelo joelho esquerdo de Mario Hermoso na segunda parte da derrota dos 'azuis e brancos' na visita aos espanhóis do Atlético de Madrid (1-2), relativa à jornada inaugural do Grupo B da Liga dos Campeões.

Otávio, de 27 anos, foi imobilizado com um colar cervical e deixou de maca o relvado do Estádio Metropolitano, em Madrid, acabando rendido por Bruno Costa, aos 77 minutos.

"É o jogador que me conhece há mais tempo e já trabalha comigo há sete anos. Tento ao máximo que ele não me passe na hierarquia, porque é um jogador quase treinador e, às vezes, fico com receio [risos]. Por isso, tiro-lhe a moral durante o treino e nos finais dos jogos. Ele tem de amuar. É um bocadinho chato na forma de ser, mas eu gosto. Tirando isso, conhece todo o jogo e aquilo que quero, sendo importante para nós", acrescentou.

Antes dos três golos já em período de compensação, o desaire em Madrid ficou marcado pela expulsão do iraniano Mehdi Taremi, que foi admoestado com dois cartões amarelos, aos 71 e 81 minutos, o segundo por ter simulado um penálti no entendimento do árbitro.

"Converso sempre com os jogadores e conversei também com o Mehdi Taremi sobre os dados e os indicadores físicos, porque é sempre um atleta fantástico. Está no 'top 3' de resistência de alta intensidade e de atletas com mais 'sprints'. São dados da UEFA. É um dos nossos avançados com mais recuperações no meio-campo ofensivo. Além de ser goleador, faz muitas assistências. Isso sim é falar de futebol", vincou Sérgio Conceição.

Mehdi Taremi reagiu hoje às críticas com uma publicação nas redes sociais, assumindo que só lhe "interessa saber do FC Porto e dos adeptos", porque "é para eles que joga".

Confrontado com o assunto, Sérgio Conceição revelou "não saber" o que estava escrito, nem "ter sido informado", mas ressalvou que "se calhar é intenção" de quem criticou o iraniano condicionar o desempenho do atleta mais influente dos 'dragões' em 2021/22.

"Um profissional de futebol já tem de estar habituado a isto. Graças a Deus, somos bem pagos e temos de ouvir as críticas negativas e positivas. Obviamente, há toda uma campanha, mas não voltarei a falar ou os comentadores vêm para cima de mim", atirou.

O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, com 12 pontos, vai receber o Desportivo de Chaves, sexto, com oito, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da sexta jornada, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.