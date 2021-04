© Global Imagens

O treinador do FC Porto foi castigado com uma suspensão de 21 dias na sequência da expulsão no final do jogo da última jornada em Moreira de Cónegos. Sérgio Conceição foi ainda condenado a pagar uma multada no valor de 10.200 euros.

De acordo com o relatório do árbitro, o treinador entrou no relvado do estádio do Moreirense, dirigindo-se a Hugo Miguel, onde proferiu: "És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato." O juiz mostrou-lhe o cartão vermelho, já depois do apito final.

Com esta suspensão, o técnico dos dragões não estará no banco dos campeões nacionais no clássico com o Benfica, marcado para 6 de maio. Sérgio Conceição, que falha também os jogos com o Famalicão e o Rio Ave, só regressa na última jornada do campeonato.



O treinador do FC Porto foi expulso no final do jogo em que os azuis e brancos empataram (1-1) com o Moreirense após protestar com a equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel.

Além de Conceição, Rui Cerqueira, assessor de comunicação do clube azul e branco, também foi suspenso por 30 dias.