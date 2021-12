Sérgio Conceição suspenso por 15 dias. Clássico com o Benfica em risco

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Miguel Pereira/Global Imagens

O treinador do Porto vai começar a cumprir castigo esta semana e, por isso, fazendo as contas, o clássico da Taça de Portugal com o Benfica está em risco. O jogo está agendado para o dia 23 de dezembro.

Sabe a TSF que o FC Porto deve recorrer desta decisão e que, se tal acontecer, o recurso tem efeito suspensivo

sobre o castigo que foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O castigo é referente às críticas de Sérgio Conceição ao árbitro Fábio Veríssimo, no final do jogo B SAD-FC Porto, em fevereiro da época passada.

Sérgio Conceição, com este castigo, vai falhar os jogos com o Braga em casa, já este domingo, também com o Rio Ave na Taça da Liga, com o Vizela, fora de casa, para o campeonato e depois com o Benfica para a Taça de Portugal, no dia 23 de dezembro.

O treinador do FC Porto vai ainda ter de pagar uma multa de quase oito mil euros. O castigo é passível de recurso e tem efeito suspensivo.