Sérgio Conceição © Helder Santos/Global Imagens

Por Lusa 03 Fevereiro, 2023 • 20:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador Sérgio Conceição foi esta sexta-feira suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, atendendo à sua expulsão na vitória do FC Porto diante do Marítimo (2-0), da 18.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pela secção profissional, o técnico recebeu cartão vermelho direto aos 38 minutos, quando, após ter sido admoestado com amarelo, se dirigiu a Fábio Veríssimo e terá dito "és fraco" para o árbitro da associação de Leiria.

"Após a amostragem do cartão amarelo dirigiu-se a mim dizendo 'és fraco'", refere o Conselho de Disciplina, citando o relatório do árbitro.

Na conferência de imprensa de rescaldo ao jogo ocorrido no Funchal, Sérgio Conceição explicou a sua versão dos acontecimentos que levaram à expulsão.

"O Bernardo [Folha] fez duas faltas e viu dois cartões amarelos. Na altura, recordo-me de bater palmas na linha lateral em sinal de protesto e de achar que era injusta a expulsão dele para aquilo que estava a ver no jogo. Quando o Fábio Veríssimo veio direto a mim, deu-me amarelo e disse-lhe que estava a ter um jogo fraco. Não estou aqui a armar-me em vítima, porque isso vê-se na televisão e não estou a dizer algo que não seja verdade. Tenho o árbitro como uma pessoa séria e sei que não vai adulterar o relatório", observou o técnico.

Castigado ainda com uma multa de 4.080 euros, Sérgio Conceição foi expulso pela 22.ª ocasião nas provas nacionais, 12 das quais à frente atuais detentores dos quatro troféus portugueses, que comanda desde 2017/18, sendo que três remontam à época em curso.

O treinador-adjunto Vítor Bruno foi igualmente suspenso por um jogo, sendo expulso por protestar "uma decisão do árbitro" e gesticular "de forma ostensiva", assim como o médio Bernardo Folha, ao ser alvo de duplo cartão amarelo à passagem dos sete e 38 minutos.

Depois dessas três expulsões, o FC Porto foi orientado a partir do banco por Siramana Dembelé e venceu com golos dos brasileiros Wendell, aos 49 minutos, e Galeno, aos 55, aproveitando a goleada sofrida pelo Sporting de Braga na casa do Sporting (0-5) para regressar à vice-liderança, com 42 pontos, a oito do Benfica, que tem mais um encontro.

O adjunto francês vai, assim, comandar os campeões nacionais na receção ao Vizela, oitavo colocado, com 24, no domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 19.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.