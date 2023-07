Sérgio Conceição suspenso por um mês e multado em dez mil euros. FC Porto vai recorrer

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 26 Julho, 2023 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, com um mês de suspensão, apurou a TSF. Em causa está a troca de palavras com o treinador adjunto do Casa Pia num jogo do último campeonato.

Além disso, Sérgio Conceição vai ainda ter de pagar uma multa acima dos dez mil euros. Para tentar ter o treinador no banco de suplentes no jogo da Supertaça com o Benfica, o FC Porto vai recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, com um pedido de providência cautelar que suspenda este castigo.

O jogo com o Benfica está marcado para daqui a duas semanas, a 9 de agosto, em Aveiro.

Vítor Matos, o antigo técnico adjunto do Casa Pia e que é o novo treinador principal do Santa Clara na II Liga, também fica suspenso por um mês.