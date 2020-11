Sérgio Conceição vê FC Porto em "boa posição" na Liga dos Campeões

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considerou que a sua equipa está em "boa posição" para se apurar para os oitavos de final da Liga do Campeões de futebol, mas assumiu "que ainda nada está decidido".

Na antevisão ao jogo de quarta-feira, frente aos franceses do Marselha, da quarta jornada do Grupo C da competição, o técnico dos 'dragões' considerou que os seis pontos conquistados nas três primeiras rondas dão algum conforto aos objetivos da equipa, mas classificou este embate com o conjunto gaulês de "decisivo".

"Esperava ter nove pontos, porque fizemos três jogos, independentemente das equipas que defrontámos. Mas estamos numa boa posição para passar aos oitavos [de final]. O resultado desta partida pode ser extremamente importante nesse sentido", disse o treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição mostrou-se consciente de que o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, ainda sem pontuar neste grupo, já não tem margem de erro para ambicionar uma qualificação, e, por isso, antevê um duelo "com muitas dificuldades" para a sua equipa.

"O Marselha tem aqui, talvez, a última possibilidade de manter a viva a chama de passar aos oitavos. É uma equipa que, se vencer os dois jogos em atraso que tem no campeonato francês, será líder. Só isso diz a dificuldade que vamos ter. Não estou a baixar a expectativa de ir ganhar o jogo a Marselha, mas nada está decidido", vincou o técnico dos 'dragões'.

O treinador dos 'azuis e brancos' admitiu que as críticas que o adversário desta quarta-feira tem recebido em França, por ainda não ter pontuado na Liga do Campeões, podem dar um alento especial ao Marselha, algo para que o FC Porto "tem de estar preparado".

"Têm bons jogadores e um treinador não desconhecido, mas as críticas são normais num clube com a dimensão do Marselha. Creio até que as críticas podem funcionar ao contrário, no sentido de os motivarem a dar uma resposta. Vamos preparados para todos os cenários", assumiu Sérgio Conceição.

Questionado sobre a possibilidade de utilizar uma dupla atacante formada por Marega e Taremi, Sérgio Conceição não descartou essa hipótese, embora vincando que as opções que toma são sempre "dentro do equilíbrio que se pretende para a equipa".

"O treinador olha para a equipa e quer sempre um grupo muito capaz, competente e que ganhe jogos. É normal que os adeptos prefiram um ou outro, mas acho que não tenho escolhido mal. Não quero puxar dos galões, mas em três anos ganhámos duas vezes o título e estivemos nos oitavos e quartos de final da Liga dos Campeões", lembrou o treinador.

Para o desafio em Marselha, Sérgio Conceição admitiu que "é quase impossível" o defesa central Pepe recuperar de lesão, embora integre a comitiva que viajará para França, ao contrário do defesa Marcano e do guarda-redes Mbaye, ainda a recuperarem de lesões.

O FC Porto, segundo classificado do Grupo C, com seis pontos, joga na quarta-feira no reduto do Marselha, quarto, ainda em 'branco', numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do sueco Andreas Ekberg.