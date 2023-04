O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri © Alessandro Di Marco/EPA

O técnico da Juventus, ​​​​​​​Massimiliano Allegri, destacou hoje a juventude e organização da equipa do Sporting, adversário nos quartos de final da Liga Europa de futebol, e lembrou a eliminação do Arsenal frente aos lisboetas.

"É uma equipa jovem e bem organizada, com um treinador de qualidade, que deu o título ao clube depois de 19 anos sem ganhar. Temos de ter muito cuidado e criar condições para ir a Lisboa com um bom resultado. Seríamos malucos se subvalorizássemos o Sporting. É uma equipa muito forte tecnicamente e está nesta fase depois de eliminar o Arsenal, o líder da Premier League", afirmou Massimiliano Allegri.

O treinador italiano, de 55 anos, falava aos jornalistas no Estádio da Juventus, em Turim, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com os 'leões', da primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa.

"Já defrontei o Sporting no passado, mas esta equipa é muito diferente daquilo que encontrei antes. Tem muito mais pernas, muito mais andamento. Nas provas europeias, nunca devemos subestimar os nossos adversários, ainda mais nesta fase. Temos de vencer. Com a retirada da vantagem dos golos fora, é mesmo obrigatório vencer para seguir em frente", lembrou.

Na mesma conferência de imprensa, o internacional brasileiro Danilo alertou igualmente para a eliminação do Arsenal frente ao Sporting, nos oitavos de final, e defendeu que a Juventus precisa de apresentar "a sua melhor versão".

"O Sporting é muito forte. Só uma equipa muito forte deixa pelo caminho o Arsenal. Sabemos que amanhã [quinta-feira] ainda nada fica decidido, mas temos de apresentar o melhor da nossa equipa para alcançar um bom resultado", disse o jogador de 31 anos.

Antigo lateral do FC Porto, entre 2011 e 2015, Danilo cruzou-se em campo com Rúben Amorim, técnico dos leões e na altura médio do Benfica, e considerou que o atual estilo de jogo do Sporting é o "espelho" do seu treinador.

"Ele não parava de correr. Queria sempre ganhar e ficar com a bola. E, esse tipo de atitude, vê-se neste Sporting. É uma equipa que pressiona muito. É como um espelho do que ele foi como jogador", disse.

O Juventus-Sporting está agendado para as 20:00 (21:00 horas locais) e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.