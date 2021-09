Sevilha despede Joris Gnagnon por "falta de profissionalismo"

Joris Gnagnon © Wikimedia Commons

O Sevilha rescindiu de forma unilateral o contrato com o francês Joris Gnagnon, com o clube da I Liga espanhola de futebol a indicar que a "falta de profissionalismo" o impede de manter um peso exigido a um futebolista.

Segundo a EFE, os episódios de excesso de peso do futebolista francês têm sido recorrentes apesar dos vários planos especiais de treino e alimentação prescritos pelos preparadores físicos, impedindo o defesa, de 24 anos, de exercer a sua profissão de futebolista profissional.

Joris Gnagnon, internacional sub-21 pela França, assinou pelo Sevilha proveniente do Rennes, por cerca de 14 milhões de euros no verão de 2018 e, na primeira temporada, alinhou em 16 partidas pelos espanhóis, embora no final dessa temporada tenha regressado por empréstimo a França.

De regresso ao Rennes, jogou em 30 partidas em 2019/20, mas na época passada apenas foi utilizado num jogo pelo Sevilha.