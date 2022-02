Shakhtar Donetsk, um clube que ainda chora ter deixado a sua terra para trás

O treinador Luís Castro, então treinador do Shakhtar Donetsk, numa visita ao Estádio da Luz © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Quando foi treinador do Shakhtar Donetsk, o clube já se tinha mudado para Kiev. Toda a estrutura do Shakhtar tinha abandonado aquela parte da Ucrânia quando se tornou insustentável manter-se no local durante o conflito. No entanto, Luís Castro recorda, no entanto, que o sentimento de pertença mantinha-se em todos os jogadores e equipa técnica.

"O que senti sempre nas pessoas que trabalhavam e trabalham no clube foi um sentimento de perda e de muita saudade", lembra. "A grande totalidade referia-se a Donetsk como algo que fazia parte delas." Luís Castro compara esse sentimento com o que sentiram os portugueses que abandonaram África aquando da descolonização.

O treinador, que à frente da equipa do Shakhtar Donetsk ganhou o título de campeão da Ucrânia na época de 2019/20, lembra também que todos os jogadores e equipa técnica defendiam as cores do clube com muita vontade. Lamentavam ter deixado para trás um estádio que era uma referência. "Tinham um dos melhores estádios do mundo e tinha ficado para trás um dos melhores centros de treino", afirma.

" Há uma grande identidade do clube com a terra. O Shakhtar continua a usar Donetsk no nome e dizem isso com muito orgulho", acrescenta.

O treinador, que está a abandonar nesta altura o comando técnico do Al Duhail, um clube do Catar, para se mudar para um clube brasileiro, considera que o Shakhtar Donetsk representa toda uma região sofrida. "Apesar de terem tido esse rude golpe na vida deles, são pessoas muito afáveis", garante.

Sempre que íamos a jogo sabíamos que estávamos a representar uma região que tinha sido dividida.

"Quando o Shakhtar Donetsk jogava no Dombass Arena tinha 35, 40 mil pessoas a assistir e quando começou a jogar em Karkiv ou Kiev, não ia além dos três ou quatri mil adeptos", conta. "Dividiram-se as pessoas, que tiveram de procurar a sua vida noutras zonas do país e do mundo", lamenta.