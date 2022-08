Shao Jieni está nos 'quartos' dos Europeus e espreita medalha no ténis de mesa

Shao Jieni © Ronald Wittek/EPA

A portuguesa Shao Jieni apurou-se esta sexta-feira para os quartos de final da competição de singulares femininos de ténis de mesa dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao derrotar a sérvia Sabona Surjan por 4-2.

A jogadora portuguesa, de origem chinesa, está assim novamente às portas das medalhas, depois de já nestes Europeus, em equipa com Fu Yu, ter falhado o acesso às meias-finais, que garantia desde logo a medalha de bronze, ter sido eliminada nos quartos de final de pares femininos.

Jieni entrou melhor na partida e venceu logo o primeiro parcial por 11-8, ao que a sérvia respondeu de pronto, ganhando o seguinte por 11-9. A portuguesa voltou à carga no jogo 3 e venceu por 11-7, com resposta pronta de Surjan, que venceu o quarto por idêntico 11-7.

O quinto jogo foi determinante, com Shao Jieni a recuperar de uma desvantagem de dois pontos (7-9) e a vencer o parcial por 14-12, no terceiro ponto de encontro que dispôs. Este triunfo deu ânimo a Jieni, que, no sexto jogo, soube defender bem a vantagem que adquiriu, ainda permitiu à adversária empatar a 10-10, mas triunfou finalmente por 14-12, em 56 minutos.

Nos quartos de final, que se disputam a partir das 18h20 (horas portuguesas) desta sexta-feira, Jieni vai medir forças com a alemã Xiaona Shan, que se desembaraçou por 4-0 da romena Elizabeta Samara.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal conquistou até ao momento quatro medalhas, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze, por Fernando Pimenta, no K1 500 em canoagem.