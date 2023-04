Sheffield United garante regresso à Premier League

© Darren Staples/AFP

O Sheffield United seguiu esta quinta-feira as 'pisadas' do já campeão Burnley e garantiu o regresso à Liga inglesa de futebol, ao vencer em casa o West Bromwich (2-0), em encontro em atraso da 38.ª jornada do segundo escalão.

O norueguês Sander Berge, aos 58 minutos, e o bósnio Anel Ahmedhodzic, aos 76, selaram o triunfo do conjunto de Sheffield, que ficou fora do alcance dos perseguidores.

Após 44 jornadas, de um total de 46, o Sheffield United, que ainda tem um jogo em atraso, passou a somar 85 pontos, contra 78 do Luton, terceiro classificado.

O 'Championship' é liderado pelo Burnley, que já garantiu a subida e o título, enquanto Luton, Middlesbrough (quarto), Coventry (quinto) e Sunderland (sexto) estão nos lugares de acesso aos 'play-offs' de subida.

Quanto ao Sheffield United, comandado pelo treinador Paul Heckingbottom, garantiu a subida de quase 200 milhões de euros suplementares para os próximos três anos.