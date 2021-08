FC Porto tenta médio Sidnei Tavares

© Wikimedia Commons

Por António Botelho 31 Agosto, 2021 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto está a tentar contratar um antigo médio do Leicester City. Sidnei Tavares, jovem de 19 anos, pode ser o próximo reforço dos dragões. A TSF apurou que as negociações estão avançadas, o médio está interessado em jogar e, ao que tudo indica, vai assinar pelo Porto.

Sidnei Tavares era jogador livre. Terminou contrato com o Leicester City este verão e o FC Porto chega-se à frente para assinar contrato com o jogador. Sidnei Tavares tem sido cobiçado por vários clubes europeus, também já foi colocado na rota de Sporting e Benfica, mas o FC Porto chegou-se à frente para adquirir o passe do médio, que no Leicester era visto como uma das grandes promessas do clube.

O jovem é internacional sub-19 por Portugal e é primo de Nani, antigo jogador do Sporting.

Na época passada, chegou a ser utilizado pelo Leicester na Premier League e também na Liga Europa. Para já, deve integrar a equipa A dos dragões, mas pode saltar, numa fase inicial, para a equipa B.