André Silva diz que objetivo da seleção "é passar em primeiro lugar"

André Silva, na conferência de imprensa esta quarta-feira, antes do treino da seleção, sublinhou que a equipa agora tem como objetivo ficar em primeiro lugar do grupo.

"Descansados nunca estamos porque é uma das maiores competições a nível mundial. Os jogos são complicados, muito táticos, e qualquer erro pode custar-nos caro. Agora o nosso objetivo é passar em primeiro lugar", explicou.

O internacional português garante que os rumores de possíveis novos clubes de Ronaldo em nada afetam a equipa.

"Essas questões dizem respeito só aos jogadores em si, neste caso ao Ronaldo. Não afeta nada o grupo e ele já é um jogador bastante experiente, sabe lidar com esse tipo de situações", afirmou André Silva.

Portugal vai procurar na sexta-feira assegurar o primeiro lugar do Grupo H do Mundial2022, frente à Coreia do Sul, de Paulo Bento, na derradeira jornada, de forma a encontrar, previsivelmente, um adversário mais acessível nos oitavos.

Apesar de não ter sido totalmente convincente nas duas primeiras partidas, nomeadamente no capítulo defensivo, o conjunto comandado por Fernando Santos já tem o passaporte para a fase seguinte, na qual poderá medir forças com o também já apurado Brasil, Suíça, Sérvia ou Camarões, todos da poule G.

O conjunto canarinho, campeão mundial em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, tem o primeiro lugar do agrupamento mais do que bem encaminhado, pelo que, na prática, vencer o Grupo H significa não apanhar os brasileiros nos oitavos.