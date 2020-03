© Pedro Rocha / Global Imagens

O treinador do Sporting confirmou que o jogo em Famalicão foi o último que realizou no comando técnico do Sporting. "Este é o meu último jogo à frente do Sporting. Agradecer a oportunidade que me foi dada. É uma decisão mais do que pensada, que começou a ser pensada logo a seguir ao jogo na Turquia e não há volta atrás", disse.

"Foi um orgulho enorme representar o Sporting. Acho que realmente podíamos ter feito mais, se não fizemos foi inconscientemente. Todos poderíamos ter feito mais", acrescentou o técnico de 43 anos, sublinhando que "a decisão se baseia a pensar no Sporting porque tem de pensar na próxima temporada, para não ter dissabores como teve este ano".

Questionado sobre o sucessor Rúben Amorim, que deverá ser oficializado nas próximas horas pelo clube de Alvalade, Jorge Silas garantiu que o "amigo" será "um "grande treinador". "Vai precisar de muita ajuda, da ajuda de todos. Vem para um desafio enorme. Vem para um contexto que é preciso coragem", frisou.

Relação com Varandas

Jorge Silas explicou ainda, na conferência de imprensa após a derrota em Famalicão, que teve sempre uma "relação honesta e leal" com a direção.

"A minha relação com o Presidente e com o Hugo [Viana], que são as pessoas que mais falo na estrutura é muito honesta e leal. E nós não nos andámos a enganar, até porque todos gostamos muito do Sporting e não queremos prejudicar o clube", vincou.

O técnico, que começou a temporada no Belenenses SAD, chegou a Alvalade em setembro. O treinador deixa o cargo com um historial de 17 vitórias, 10 derrotas e um empate.

