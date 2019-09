Silas no Sporting até final da época e com mais uma de opção

© Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 27 Setembro, 2019 • 12:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Silas é o novo treinador do Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, com o qual assinou contrato válido até final da época e mais uma de opção

Pub Pub

A apresentação do técnico vai decorrer a partir das 12h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Pub Pub

Jorge Manuel Fernandes 'Silas', de 43 anos, sucede no comando da equipa a Leonel Pontes, que orientou o Sporting interinamente após a saída do holandês Marcel Keizer, dispensado após a derrota com o Rio Ave (3-2), em 31 de agosto, na quarta jornada da Liga. Pontes acumulou um empate e três derrotas.

Na sua única uma experiência como treinador principal, Silas chegou ao Belenenses em janeiro de 2018, fez toda a temporada de 2018/19 e saiu já no decorrer desta época, após a quarta jornada da liga, deixando a equipa lisboeta no 17.º lugar.

Após seis jornadas, Silas vai encontrar o Sporting no sétimo lugar do campeonato, com oito pontos e a igual distância do Famalicão, que lidera, com 16, enquanto os rivais Benfica e FC Porto somam 15.

A estreia de Silas está prevista para a próxima segunda-feira, quando o Sporting visitar o Desportivo das Aves, na sétima jornada.